Ulivieri: “Italiano giovane, ma lo è anche Andreazzoli. Fiorentina cresciuta”

Le considerazioni sulla gara di domenica al Franchi

"Fiorentina ed Empoli sono squadre che arrivano al risultato attraverso la tecnica, spesso belle da vedere, e sicuramente se la giocheranno su questo. Italiano e Andreazzoli sono giovani, non entrambi sulla carta di identità ma entrambi per lo stile di gioco. Rispetto all'andata, vedo una Fiorentina più cosciente della sua forza, favorita nel derby di domenica. Franchi? In Italia c'è della bellezza, e questa bellezza non può essere sciupata per il gioco del calcio. Quando il Padreterno ha fatto il mondo, qui ci si è soffermato un po' di più. Bisogna tenerne conto".