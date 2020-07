Uliveri: “De Rossi? Questi discorsi adesso sono da pazzi”

Renzo Ulivieri, presidente dell’asso allenatori ed ex viola, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

“I corsi ci sono stati anche durante il periodo del Covid, e in questo momento si stanno facendo gli esami. De Rossi? Ora parlo da tifoso, e fare questi discorsi mi sembra pura pazzia, anche perché ancora non è stata guadagnata la salvezza. Fare questo tipo di discorsi adesso mi sembra volersi impantanare in una lotta per non retrocedere”.