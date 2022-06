Ufficializzata la prima amichevole dell’anno. ACF sfida il Trento, i dettagli

Arriva l'ufficialità per quel che riguarda la prima sfida sul campo per la Fiorentina della prossima stagione. La Viola, infatti, sfiderà il Trento durante il ritiro estivo di Moena (le date del ritiro). Il match andrà in scena il 22 luglio alle 17 al centro sportivo Benatti. Per i Viola sarà un test importante contro una selezione di Serie C in vista dell'inizio ufficiale della stagione, previsto neanche un mese dopo. A comunicarlo è lo stesso Trento sui propri canali social.