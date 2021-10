Ufficiale il prolungamento

Vi avevamo raccontato nei giorni scorsi come la trattativa per il rinnovo di Riccardo Sottil con la Fiorentina fosse in stato avanzato. Ebbene, la fumata bianca è arrivato. L'ex Cagliari ha infatti rinnovato coi Viola fino al 2026. Lo annuncia la stessa società attraverso un tweet.