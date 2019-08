Ufficiale: niente prova tv per Mertens. E la Fiorentina viene multata per i cori

Niente prova tv e nessuna squalifica per Dries Mertens, protagonista del plateale tuffo che ha indotto Massa a fischiare rigore in Fiorentina-Napoli. La notizia era già nell’aria, ma ora è arrivata la conferma con la pubblicazione del referto del Giudice Sportivo, in cui non si fa menzione del belga. Solo due i giocatori squalificati in Serie A, i due espulsi Farias (Lecce) e Dawidowicz (Verona), entrambi per un turno. La Fiorentina è stata multata di 10mila euro “per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria”. TUTTE LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO