Udinese, Stryger Larsen in gruppo. Differenziato per Teodorczyk e Becao

L’Udinese continua a lavorare al mattino per preparare il lunch-match di domenica al Franchi contro la Fiorentina. Nella seduta odierna a porte chiuse, dopo la parte di attivazione muscolare la squadra ha svolto una serie di esercitazioni incentrate sul possesso palla. Regolarmente in gruppo Stryger Larsen, mentre Lucasz Teodorczyk ha seguito un programma differenziato in campo e Rodrigo Becao ha lavorato a parte nelle strutture interne della Dacia Arena. Domani altro allenamento mattutino sempre al Centro Sportivo Bruseschi, con inizio alle 11.30.