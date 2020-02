Udinese-Fiorentina sabato a porte chiuse. E gli abbonati bianconeri avranno il rimborso

Giornata intensa ieri sul fronte coronavirus per il calcio. Era iniziata con la notizia del rinvio di Udinese-Fiorentina, si è chiusa con la decisione di giocare la gara a porte chiuse. Il Messaggero Veneto ricostruisce quanto accaduto e riporta la rassicurazione della società friulana sul rimborso del rateo agli abbonati che non potranno accedere all’impianto dei Rizzi. Sul fronte infortunati, invece, gli accertamenti a cui è stato sottoposto ieri Sema hanno escluso sia l’interessamento dei legamenti crociati e collaterali, e sia dei menischi. Si ipotizza un suo rientro per la gara a Torino in calendario, per ora, il 9 marzo. Stessa data dovrebbe essere buona per De Maio che ieri si è allenato in palestra per recuperare dallo stiramento rimediato due settimane fa.