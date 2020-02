Udinese-Fiorentina si gioca? Al momento non è ancora arrivata alcuna ufficialità. Per la Lega la partita si giocherà sabato a porte chiuse, la società bianconera starebbe spingendo invece per disputare il match lunedì sera con la presenza del pubblico. Si valuta il da farsi, nel giro di qualche ora dovrebbe arrivare la decisione finale. Lo scrive Tuttoudinese.it.