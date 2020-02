Udinese-Fiorentina a porte chiuse, ma c’era un accordo diverso fra i club

La Serie A chiude gli stadi delle regioni del nord colpite, chi più chi meno, dall’emergenza coronavirus. Come vi abbiamo scritto ieri sera saranno dunque porte chiuse per sei partite (Juve-Inter, Sampdoria-Verona, Sassuolo-Brescia, Milan-Genoa, Parma-Spal e Udinese-Fiorentina) In quest’ultimo caso che interessa da vicino i viola vi avevamo riportato il decreto con cui domenica sera la regione Friuli ha chiesto il rinvio della gara, ma secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport i due club erano d’accordo a giocare lunedì a porte aperte.