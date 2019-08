Udinese, De Paul in panchina contro il Milan: indizio di mercato?

La Fiorentina sta ancora cercando l’ultimo colpo per la campagna estiva di calciomercato e uno dei nomi che maggiormente piace a Daniele Pradè è quello di Rodrigo De Paul. La trattativa per l’argentino è molto complicata, ma la squadra bianconera, impegnata oggi contro il Milan, ha lanciato un segnale, non inserendo il suo maggior talento nell’undici titolare, che sia un indizio di mercato?