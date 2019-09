Tutto San Siro in piedi per Ribery: doppia standing ovation per il Fenomeno viola

Chiesa scende centralmente, dà a Ribery in area. Controllo, sterzata secca a tagliare fuori due giocatori e rasoiata con il destro che non lascia scampo a Donnarumma. Un gol stupendo, degno della classe e della storia del fuoriclasse francese. I cinquecento tifosi viola presenti a San Siro esultano come pazzi. E i tifosi milanisti si alzano in piedi ad applaudire. Ripetendosi poi in occasione della sostituzione dopo 89′ in favore di Ghezzal. Standing ovation doppia per monsieur Franck.