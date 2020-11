Tutto pronto per il Prandelli-bis. Il focus sui risultati del tecnico dopo la favola viola

Genoa

2018-2019

Prende in corsa la squadra di Juric il 07-12- 2018, con il

Genoa che naviga in zona retrocessione.

La scossa non arriva, ma i rossoblù riescono a salvarsi grazie al

pareggio per 0-0 contro la Fiorentina all’ultima di campionato.

I risultati non bastano per meritarsi la riconferma

24

4

11

9