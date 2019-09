Tutti pazzi per Ribery: tifosi innamorati, media di tutto il mondo parlano di lui

Il Corriere dello Sport si sofferma sul personaggio Ribery. I tifosi della Fiorentina sono già innamorati di lui, il gol contro l’Atalanta non ha fatto che aumentare questo sentimento. Il giornale racconta come anche i media di tutto il mondo abbiano parlato del gol del francese e della sua prova di Parma. Qualcuno in estate aveva parlato di acquisto legato al marketing, ma si è già dovuto ricredere.