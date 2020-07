Trevisani (Sky): “Chiffi ultimo nella classifica di Rizzoli. De Rossi? Idea speciale”

Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, telecronista di Roma-Fiorentina, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno Toscana:

La Fiorentina è stata gagliarda e tosta, soprattutto in difesa. La sconfitta è arrivata per un calcio di rigore che per me non esiste. La società ha un progetto di crescita, ma ci vuole tempo. Prendiamo Gasperini: è a Bergamo da quattro anni, bisogna saper aspettare che i risultati arrivino. Ruolo di Chiesa? È un talento immenso, spesso discuto con altri perché son convinto del suo talento. Deve capire che se vuole fare la punta non può segnare sei o sette gol. Non è un esterno da 3-5-2 ma è chiaro che deve fare di più. Chiffi? Rizzoli ha una classifica di venti arbitri, credo che lui sia ultimo e non può dirigere Roma-Fiorentina. Rigore? Dzeko stava già cadendo, non ho capito la lettura dell’azione di Mazzoleni al Var. Iachini? Cambiare lui per uno simile non avrebbe senso. O si trova qualcosa di speciale, com’era l’idea De Rossi, oppure conviene restare così. Alla Fiorentina serve qualcosa di rivoluzionario.