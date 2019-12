Trevisani presenta la Roma: “Fonseca era partito naïf, ha saputo cambiare in corsa”

Riccardo Trevisani di Sky Sport ha parlato a NSL Radio della prossima avversaria della Fiorentina:

Fonseca era partito un po’ ‘naif’, invece la Serie A non te lo permette: lo ha capito subito, in tempo di record, arrivando a modificarsi molto e capendo che in questo campionato devi essere soprattutto equilibrato, anche se si può giocare comunque bene. Lui ha trovato equilibrio con intelligenza e senza giocatori. Senza difensori e centrocampisti, Dzeko e Kalinic infortunati. La Roma non ne ha avuto uno buono dall’inizio dell’anno tra infortuni e acciacchi vari. Fonseca ha sfatto un lavoro eccezionale sulle seconde linee prima ancora che sui titolari. Lui ha cambiato già dalle amichevoli, in estate il titolare era Spinazzola a sinistra, poi ha visto che Kolarov ha il mancino più bello nella storia dei terzini e non lo leva più. Secondo me comunque non vedremo mai la Roma come lo Shakhtar.