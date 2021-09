Trevisani: “La Fiorentina è pronta per una grande stagione. Vlahovic? Un alieno”

Riccardo Trevisani ha commentato così la stagione della Fiorentina. Parole di elogio per la squadra di Italiano

Riccardo Trevisani , noto telecronista ed esperto di Fantacalcio, è intervenuto ai microfoni del Pentasport per commentare la stagione della Fiorentina .

Ecco le sue parole: "Secondo me la Fiorentina farà un grande campionato. Le altre stagioni non lo pensavo ma quest'anno ha preso un allenatore veramente bravo. Potrà puntare alla parte sinistra della classifica, posto che si merita di ricoprire. Non scordiamo che con Montella arrivava sempre quarta. Con il lavoro ella dirigenza la Fiorentina potrà andare lontano. Vlahovic? Un alieno".