Tre viola in campo nella notte in Sudamerica, a segno Pulgar

Nella notte italiana sono andati in campo tre viola in Sudamerica: a segno Pulgar, spezzone per Pezzella, 90' per Caceres

Redazione VN

Tre calciatori viola sono scesi in campo nella notte sudamericana. In palio tre punti importanti per la qualificazione ai prossimi mondiali: e c'è chi ha esultato. Lo ha fatto Erick Pulgar, autore della rete che però non è bastata al suo Cile per superare la modesta Bolivia. Il centrocampista è stato poi ammonito all'84'.

90' in campo invece per Caceres, che con l'Uruguay non è andato oltre lo 0-0 in casa del Venezuela: il difensore ha rimediato un cartellino giallo a tempo scaduto. Subentrato invece dalla panchina Pezzella in Colombia-Argentina 2-2: il centrale della Fiorentina ha preso il posto di Romero al 64' e anche lui al 79' è finito sul taccuino dei cattivi.