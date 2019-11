Toto azzurri per gli Europei: c’è Chiesa, ma non nell’undici titolare di Mancini

Repubblica in edicola oggi fa il punto sulla nazionale in vista di Euro 2020 (TUTTO SULLA COMPETIZIONE). La formazione azzurra plausibile (Donnarumma – Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson – Barella, Jorginho, Verratti – Bernardeschi, Belotti, Insigne) prevede Chiesa e Immobile titolari aggiunti. I posti in bilico sembrano 7: il terzo portiere, i 2 terzini e i 2 centrali difensivi di scorta, il sesto centrocampista e un esterno. Tonali e Zaniolo stanno scalando le gerarchie. E se il primo dovesse trovare spazio nella rosa, il secondo, efficace a Palermo sia nel tridente d’attacco sia in mediana, potrebbe rappresentare il classico jolly, a scapito di un esterno.