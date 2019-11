Tosto: “La Fiorentina deve trovare un altro Castrovilli. Florenzi? Non si muoverà”

Intervenuto a TMW Radio, l’ex calciatore (con un passato anche nella Fiorentina) Vittorio Tosto ha parlato dei temi relativi al momento che stanno attraversando i viola: “La Fiorentina si potrà divertire questa stagione e consolidare le basi che sta costruendo. La società è impegnata su più fronti, non si può pretendere subito di ottenere risultati. Ci vorrà tempo. Florenzi? Non si muoverà da Roma, ne sono sicuro. Il capitano della Roma, anche in un momento così difficile, non abbandona. È un capitano vero, ama la squadra, non la lascerebbe per nulla al mondo. La Fiorentina dovrebbe trovare un altro Castrovilli”.