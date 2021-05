Tosto: “Gattuso è un top, farebbe bene ovunque. La Fiorentina ne ha bisogno”

L'opinione sull'attuale allenatore del Napoli, che pare vicino alla Fiorentina ma è ambito da molti altri club

"Cosa non ha funzionato? Innanzitutto mancano i risultati. Si aspettavano tutti una Fiorentina diversa, che competesse con le prime dieci. Alla fine è arrivata una salvezza deludente, le cause sono da ricercare in fattori molteplici. Ora non si devono commettere gli stessi errori in futuro. Se la strada intrapresa non è quella programmata, allora bisognerebbe cambiare completamente; andrebbe capito se il presidente è soddisfatto oppure no di certe dinamiche. Gattuso? Sta diventando un top, sono 5 anni che cresce come professionista e come risultati. A differenza di Pirlo, ha un bagaglio che gli ha permesso di fare tesoro di certi errori. La Fiorentina con lui farebbe un gran colpo. Magari... Lui è unico: ogni allenatore ha delle caratteristiche peculiari, ma Rino Gattuso è un tecnico che non è secondo a nessuno, paragonabile a uno Zidane, a un Conte, a un Guardiola, a un Klopp. Sa trasmettere ogni giorno quel che serve per andare a ottenere il risultato con determinazione e rispetto dei valori di questo sport. Adesso cominciano tutti a rendersi conto di Gattuso, non solo in Italia. Non farebbe bene solo alla Fiorentina. In questo momento, con un allenatore che entra nei dettagli come Gattuso, a Firenze ci sarebbe bisogno di uno così. Con lui non esiste che non remino tutti nella stessa direzione".