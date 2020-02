Tosto: “Commisso sta cercando di rendere la Fiorentina più competitiva già dall’anno prossimo”

Intervenuto a Radio Bruno, il doppio ex di Fiorentina e Sampdoria, Vittorio Tosto, ha parlato di molti temi viola:

Iachini tutto sommato sta facendo bene, c’era malumore prima perché Montella non era gradito fino in fondo. Bisogna dare merito ad un presidente nuovo nel calcio italiano che ha le idee chiare e che sta facendo grandi cose. La Fiorentina deve lavorare in chiave futura e cercare di finire al meglio questa stagione, vincendo magari qualche partita storica. Commisso vuole accorciare i tempi per portare la Fiorentina in Europa e l’acquisto di Amrabat lo dimostra. Il presidente sta cercando di spendere adesso un po’ di più per rendere già dall’anno prossimo la squadra competitiva.