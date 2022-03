Tosto avvisa: “Occhio all’Empoli. Sottil interessante anche in ottica nazionale”

Il doppio ex parla del derby di domenica e indica in Sottil l'arma in più per la Fiorentina e non solo

Redazione VN

Doppio ex di Fiorentina-Empoli, Radio Bruno ha intercettato Vittorio Tosto, che ha detto la sua in vista di Fiorentina-Empoli: "Entrambe stanno facendo un grandissimo campionato, è tanto che l’Empoli non vince ma ha sempre fatto grandi partite e prestazioni. Gli azzurri sono in assoluto la sorpresa del campionato, poi è un derby e potrebbero dare molto fastidio alla Fiorentina perché gioca bene. Anche i viola stanno facendo tantissimo e si meriterebbero la qualificazione all’Europa League. Chi può essere decisivo da una parte e dall’altra? Pinamonti sa gestire il peso dell’attacco da solo e può risultare decisivo, dall'altra parte Sottil mi piace tantissimo e può essere interessante anche in prospettiva nazionale".