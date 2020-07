Torricelli indica la via: “Giovani di talento e altri giocatori come Ribery per crescere”

L’ex viola Moreno Torricelli è intervenuto a Tmw Radio e ha parlato anche della Fiorentina:

Fiorentina? Sapevamo che questo era un nuovo inizio, ha avuto tanti alti e bassi dovuti credo alla giovane età dei giocatori in rosa, e questo può capitare. Ci sono dei calciatori di grande qualità, a partire da Chiesa fino a Castrovilli, sicuramente questi hanno un avvenire glorioso. Bisognerà vedere adesso cosa faranno, se riusciranno ad impostare una squadra a lungo termine: per farlo è fondamentale tenere i giovani più forti e metter dentro gli esperti di valore come Ribery per far capire ai ragazzi cosa serve.