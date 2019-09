Torricelli: “Fiorentina ancora cantiere aperto, ma non ho dubbi su Montella”

Intervistato da tuttojuve.com, il doppio ex di Fiorentina e Juventus, Moreno Torricelli, ha parlato della sfida di sabato pomeriggio tra i viola e i bianconeri:

Credo che la posizione di classifica, in questo momento, non cambi nulla. E’ una Fiorentina che ha cambiato tanto soprattutto dal punto di vista societario, è ancora un cantiere aperto ma ha acquisito dei giovani importanti un po’ come è nel suo stile. In più, sono arrivati Ribery e Boateng che possono fare da chioccia per permetter loro di crescere al meglio. Per me questa squadra può far bene, anche se quando cambi così tanto è normale far fatica specialmente all’inizio. Montella è molto bravo, non ho dubbi su di lui.

Colpo Ribery più intelligente di quello di Ronaldo secondo Coboldi-Gigli? Sì e no, nel senso che il colpo Ronaldo è stato davvero sensazionale e per averlo la Juventus lo ha dovuto acquistare a differenza di Ribery che invece è arrivato alla Fiorentina da svincolato. Difficilmente, a mio avviso, sono paragonabili: il portoghese è ancora il numero uno al mondo, il francese può essere importante per una piazza come quella di Firenze. Qualche differenza c’è ancora.