Torricelli fiducioso: “Fiorentina al livello di Milan e Roma. Ribery…”

Moreno Torricelli, ex difensore di Juventus e Fiorentina, intervistato da tuttomercatoweb ha detto: “I bianconeri sono ancora un gradino sopra tutti. Certo poi dovranno essere presi in considerazione gli sviluppi di mercato ma vedo dietro la Juve il Napoli e l’Inter e un gruppone che si giocherà tutto il resto in cui inserisco Roma, Lazio, Milan e Fiorentina. Le parole di Ribery? Ribery è ambizioso, ha sempre giocato per vincere, ha mentalità vincente. E’ chiaro che non ha ancora una squadra così all’altezza però è giusto fare questi proclami. E’ nella sua indole”.