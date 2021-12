Torreira Sr: “Il futuro dipende da Lucas, ma il rapporto con Firenze è ottimo”

Ricardo Torreira si dice entusiasta ma non sorpreso dell'ottimo impatto del figlio alla Fiorentina

"I sudamericani e gli uruguayani in particolare sono molto intensi nel vivere il calcio, quando c'è una partita che ci interessa ci fermiamo qualunque cosa stiamo facendo. Lucas è la nostra priorità, lo seguiamo sempre molto volentieri. A Lucas piace giocare, essere protagonista. Non ci stupisce il suo impatto alla Fiorentina, alcuni tecnici non gli hanno dato spazio ma fa parte del gioco delle esigenze di ciascun allenatore. All'Arsenal gli hanno dedicato persino una canzone. In Spagna era un comprimario, ma oggi la Fiorentina gli ha dato un'altra possibilità e siamo felici che stia andando così bene. Lui è un piccolo caudillo, trascina il gruppo. E' molto felice, gli piace relazionarsi con i tifosi. Se Dio vorrà, accompagnerò Lucas a Firenze per la seconda parte della stagione e visiterò questa bellissima città. Pradè? Non mi sorprende che Lucas abbia parlato più con lui che con me in estate, non sono nemmeno geloso perché lui lo conosce e sa quello che è meglio per lui. Il futuro? Voglio che mio figlio sia felice, noi lo appoggiamo ma se Lucas continuerà così allora è chiaro che la Fiorentina lo terrà. La decisione spetta a lui e al suo agente, una persona che gli ha aperto molti orizzonti. Vi assicuro, però, che al momento il rapporto con il mondo viola è eccellente".