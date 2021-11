Torreira: “Sento la fiducia dei compagni. Juventus? Vogliamo vincere”

Intervista ai microfoni ufficiale della fiorentina, Lucas Torreira ha parlato di questi primi mesi in viola e del match contro la Juventus

"Dal punto di vista fisico sto molto bene, sto trovando la forma fisica migliore che avevo perso negli ultimi anni. Adesso sto giocando con continuità e per un giocatore è molto importante, così sento la fiducia di tutti. Con lo Spezia è stata una partita eccezionale per noi, sentire l'appaluso dei tifosi è stato emozionate. Il ruolo da regista è il migliore per me, sia a 2 che a 3. L'unica cosa che conta è il bene della squadra, spero di trovare anche il gol. Stiamo preparando molto bene la gara con la Juventus, sappiamo come giocano i bianconeri ma nonostante non sia un buon momento per loro bisogna andare li con la giusta cattiveria e speriamo di portare a casa la vittoria".