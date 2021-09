Torreira non molla: “L’unica sconfitta è non provarci, continuiamo così” (FOTO)

Il centrocampista viola su Instagram sprona i propri compagni a proseguire sulla strada intrapresa

In casa viola regna ancora l'amaro in bocca per lo stop subito martedì sera contro l'Inter, ma di sicuro c'è grande voglia di ripartire subito e continuare quel lavoro intrapreso con Vincenzo Italiano ed il suo staff. Questo si capisce sicuramente anche dal post Instagram del centrocampista uruguagio Lucas Torreira, che afferma: "L'unica sconfitta è non provarci. grazie ai tifosi per il grande supporto di ieri sera. Continueremo a lavorare sodo per migliorare".