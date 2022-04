Torreira nel pre: “Bell’ambiente ma anche professionalità. Grazie allo staff”

Le parole di Torreira nel prepartita di Fiorentina-Venezia

Nel prepartita di Fiorentina-Venezia, dalla sponda viola è intervenuto Lucas Torreira ai microfoni di Dazn: "Siamo una banda di grandi ragazzi che scherziamo ogni giorno e creare un bell'ambiente per lavorare con serenità e professionalità: così arrivano i risultati e questo è quello che voglio trasmettere anche io ai miei compagni. Abbiamo fatto una cena con lo staff per ringraziarli di quello che hanno fatto per noi quest’anno, noi ci prendiamo gli applausi ma loro dietro fanno un super lavoro".