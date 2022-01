Torreira nel pre: “Accolto benissimo qua. Ancora è lunga, dobbiamo migliorare”

Le parole di Torreira nel pregara di Fiorentina-Genoa

Nel prepartita di Fiorentina-Genoa, ai microfoni di Dazn ha preso la parola Lucas Torreira: "K.o. di Torino? Il mister ci ha motivato, ce l'ha fatto capire e per noi è importante. La cosa che conta per me è giocare, devo ringraziare mister, staff, ma anche tutta la città che mi ha accolto bene. Ancora è lunghissima, dobbiamo migliorare come squadra e come calciatori, oggi è una sfida importante e cercherò di fare bene per la squadra".