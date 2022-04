Torreira in gruppo, dubbio Bonaventura: le ultime verso l’Udinese

Torreira brucia le tappe e si guadagna una convocazione per il recupero, l'incognita resta Bonaventura. Le ultime dal centro sportivo viola

Radio Bruno ha fornito i dettagli della seduta odierna della squadra di Italiano in vista della partita con l'Udinese. La squadra si è allenata in mattinata e la buona notizia è il ritorno in campo di Torreira: il centrocampista ha bruciato le tappe tanto da meritare una convocazione per la partita di domani. Resta da capire quali siano effettivamente le sue condizioni, ma già il fatto che sia fra i convocati fa ben sperare. A livello di possibile formazione, davanti a Terracciano si candida Odriozola dal 1', con Milenkovic e Igor insieme a Biraghi confermati. A centrocampo il grande dubbio - oltre a Torreira - si chiama Bonaventura: si allena da tempo con i compagni e sembra pronto. Bisognerà capire quanti minuti abbia nelle gambe e se potrà subentrare a gara in corso. Se non ce la fa Torreira si candida Amrabat, con Duncan e Maleh come interni. Confermato Cabral in avanti, Nico Gonzalez e Ikoné dovrebbero essere ai suoi lati. Il ballottaggio dovrebbe essere con Saponara.