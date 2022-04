Torreira: “A Torino una battaglia, ci crediamo. Mentalità? Imparata dal Cholo”

Le parole di Torreira nel post partita: uruguaiano ancora decisivo in casa

Autore del gol decisivo contro il Venezia, Lucas Torreira ha commentato la vittoria viola ai microfoni di Dazn: "Cerco di occupare più spazio possibile in campo e aiutare la squadra in campo. Queste partite sono difficili, meno male abbiamo trovato il gol perché il Venezia è organizzato e abbiamo sofferto nel secondo tempo. Il gol? La palla è rimasta lì e sono andato con il tacco, con la voglia di fare gol e di far male alla squadra avversaria. Sono nato trequartista quindi l'inserimento in area è nelle mie corde. Questi tre punti sono importantissimi, ora ci aspetta una battaglia a Torino. Sappiamo che sarà difficile ma ci crediamo sia noi che i tifosi che mi hanno sempre caricato fin da quando sono qui.

Per me è un orgoglio essere un giocatore della Fiorentina, andremo a Torino per fare la partita e portare la Fiorentina in finale". Sugli obiettivi: "Noi pensiamo a noi, come diceva il mio ex allenatore il Cholo Simeone, ho imparato questa cosa da lui l'anno scorso a Madrid: sono stato allenato da un grandissimo allenatore, abbiamo vinto il campionato e mi ha insegnato tanto".