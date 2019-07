Una Fiorentina a tratti convincente ma molto sbadata in difesa perde all’ultimo secondo contro il Benfica, poco pima di poter ottenere l’unico risultato che le mancava in questa ICC 2019 [CLICCA]: un pareggio. Vediamo insieme chi si è distinto in positivo e chi in negativo tra le fila di Montella.

TOP

VLAHOVIC: Bene in pressing in avvio, ma viene soffocato nella prima mezz’ora dalla morsa dei centrali. Basta però un attimo, come per i grandi attaccanti, e il suo mancino da appena fuori area sotto le gambe di Ruben Dias diventa letale. Ha mezzi fisici importantissimi: Dias, difensore affermato e nel giro della nazionale portoghese, lo soffre fisicamente e, quando arrivano palloni buoni, anche tecnicamente. Ha fame, cerca il gol anche al 43′ dopo un break di Castrovilli, prima di cogliere un palo clamoroso all’inizio del secondo tempo su suggerimento di Chiesa. Fuori al 67′ per fare spazio a Simeone, sul quale è in corsia di sorpasso nelle gerarchie in attacco.

SAPONARA: Ancora interno, suo il primo tiro viola dopo i 10′. Dà l’impressione che la lampadina possa accenderla solo lui, in cabina di regia oppure con inserimenti, finché Sottil e Castrovilli non entrano in partita con buoni spunti. Al 43′ ne salta tre sulla sinistra e mette in mezzo, non trovando compagni liberi. Convince da mezzala, anche se serve al centro e dall’altra parte qualcuno che dia un solido apporto in fase difensiva. Fuori al 67′, sostituito da un decisamente meno tangibile Eysseric, che fallisce un ghiotto assist a Baez sul finale.

TERRACCIANO: Poco da fare sul gol, prima parata in blocco al 18′. Da applausi il tuffo su De Tomas al 23′, non rischia con il bolide di Tavares alla mezz’ora. Al tramonto del primo tempo un buon intervento doppio, prima in uscita e poi in respinta con giusto posizionamento. Esce al 46′, rilevato da Dragowski che mette il corpo su un tentativo di Rafa Silva e non soffre ulteriormente. Affidabilità ed esperienza dietro a Bart per la stagione che verrà.

FLOP

BENASSI: Riproposto largo a sinistra, scambia spesso con Saponara e mette la sua sostanza a disposizione della fase di non possesso. Macchinoso, non è un’ala, ma non demerita finché non si divora un gol a porta spalancata dopo il palo di Vlahovic. Un errore da matita blu che non può essere tralasciato. Esce al 79′, sostituito da un vivace Baez.

RANIERI: Parte bene, si trova molte volte nel posto giusto, ma vale lo stesso discorso fatto per Benassi: grave ritardo su Seferovic in occasione del gol, una disattenzione fatale che incide sul risultato. Accusa il colpo e commette qualche errore in costruzione, poi resetta e non demerita. Nella ripresa si fa sovrastare dallo sesso ex viola senza grosse conseguenze. Sembra un giovane di buonissime prospettive, ma subisce un ridimensionamento rispetto all’ottima prova con l’Arsenal

TERZIC: Si potrebbe salvare, perché Venuti e Cristoforo hanno confermato i segnali negativi delle scorse uscite e perché Dabo ha fatto la frittata appena è entrato, ma per l’ultimo acquisto di Corvino un deciso passo indietro dal punto di vista del rendimento. Anche lui, come Ranieri, è positivo in avvio, ma cala e anzi sbaglia molto con il passare dei minuti. Non mette in mostra tutta la sua tecnica, risulta un po’ impreciso nel primo quarto di gara. Si dimentica poi di De Tomas in occasione del miracolo di Terracciano, prova a rifarsi con una punizione che Zlobin mette in angolo, anche se la palla era destinata fuori. Non tiene la linea con Ranieri al 36′, costringendo il compagno ad un recupero affannoso sull’avversario. Esce al 46′ per far posto a quello che è ancora il titolare dello slot da esterno basso a sinistra, Biraghi.