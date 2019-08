Toni su Ribery: “Sarebbe il top per la Fiorentina. L’ho sentito e…”

A distanza di qualche giorno dall’intervista rilasciata a Violanews, Luca Toni torna a parlare di Ribery con cui ha messo in piedi anche un divertente siparietto social ieri sera: “Sicuramente Franck è un giocatore ancora in grado di fare la differenza, chiunque lo compra farà un affare. E’ un giocatore fenomenale, un ragazzo che fa gruppo, che ha ancora stimolo e voglia di fare bene, in campo è un trascinatore – ha detto Toni a Lady Radio -. Sarebbe un acquisto che farebbe sognare Firenze. Ribery ha fatto la differenza nel Bayern e ha giocato una vita in Champions League, sarebbe un acquisto top in una Fiorentina in cui farebbe crescere i giovani. Io l’ho sentito e ha tanta voglia di dimostrare che non è finito”.