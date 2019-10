Toldo: “Dispiace per la sconfitta di ieri, Montella merita fiducia. I miei ricordi in viola con Bati…

Così Francesco Toldo ai media presenti, tra cui Violanews.com:

“Non l’ho vista ieri, ma ho grande fiducia in Montella. Giovane, moderno, un allenatore che sa… E poi c’è una bella società che ha voglia di investire. Non so cosa succederà in futuro, ci vuole pazienza, anche se è troppo che ai tifosi si chiede pazienza. I miei ricordi con Bati? Un bell’abbraccio dopo il 3-3 con la Lazio, tante controversie in spogliatoio per il bene della Fiorentina, non ce le mandavamo a dire. Tante cene e un bell’esempio da capitano. Pur con difetti e pregi del suo carattere ha dimostrato di tener tanto alla maglia della Fiorentina.”