Toglietegli tutto, ma non Pulgar. Montella punta tutto sui suoi muscoli e le geometrie

Soltanto il giudice sportivo ha potuto sottrarre Pulgar alla Fiorentina. Vincenzo Montella punta forte sul cileno arrivato la scorsa estate. Lo dicono i numeri: sempre in campo, campionato o Coppa Italia che fosse. L’unica assenza, per motivi disciplinari, è avvenuta nella brutta trasferta di Verona. Poi sempre in campo, fino all’ultimo minuto. Pulgar non è certo tipo che si tira indietro, anzi. E’ un giocatore tenace e combattivo, la Fiorentina se l’è conquistata così. In estate ha disputato prestazioni ottime in Copa America con il Cile, Pradè è rimasto invaghito e ha deciso di prenderlo dal Bologna. Del resto dieci milioni per un giocatore così completo non sono tanti.

Nelle ultime settimane, il rendimento di Pulgar è calato. C’era da aspettarlo, e i fattori sono diversi. A cominciare dall’impiego continuo. Lo scorso anno la salvezza del Bologna è passato dall’ingaggio di Mihajlovic e dalle sue prestazioni nel ruolo di regista. Da allora Erick non si è mai fermato, fra Copa America e altri impegni con la nazionale oltre a quelli con i club è continuamente impiegato. E poi c’è la questione ruolo: senza Badelj ha agito da regista, altrimenti da mezzala. Cambiamenti e modifiche che richiedono concentrazione e applicazione.

Certo, le vacanze natalizie serviranno a staccare un po’ la spina. Nel girone di ritorno servirà il miglior Pulgar possibile. I calci piazzati, dai corner ai rigori (ne ha realizzati tre) sono appannaggio suo. Ritrovare la forma fisica migliore lo aiuterà a correggere quello che, da quando gioca al calcio, è sempre stato il suo difettuccio: i cartellini gialli. In 17 partite fra campionato e coppa ne ha presi 7. Certo, troppi. Ma del resto in gruppo nuovo e giovane serve anche qualcuno che, senza andare oltre, sappia far sentire la presenza fisica.