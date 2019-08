Tofol pennella, Dusan colpisce. E Montella si gode anche gli altri gioiellini viola

Un anno fa, più o meno in questo periodo, erano grandi curiosità e attesa per vedere all’opera due dei tanti giovani stranieri portati dall’allora d.g. viola Pantaleo Corvino. Alla prima uscita ufficiale della Primavera, contro il Chievo, il campo iniziò a dare i primi responsi: quattro gol su quattro con lo zampino di un fuscello maiorchino e di un carrarmato serbo.

Esattamente un anno dopo, Cristobal ‘Tofol’ Montiel e Dusan Vlahovic si sono presi la scena in prima squadra, nell’esordio ufficiale della Fiorentina a stelle e strisce. Doppietta e assist per l’ex Partizan, due assist per l’ex Maiorca. E prime pagine che non potevano che essere dedicati a loro, i ragazzi del Duemila, la nuova linfa che fa sognare i tifosi viola. Ma non fermiamoci qui e andiamo più nel profondo.

Contro il Monza si sono registrati gli esordi ufficiali assoluti in maglia viola di Luca Ranieri e Lorenzo Venuti. Il primo è tornato alla base dopo una prima, ottima, stagione nei prof a Foggia, il secondo invece ha un’occasione a Firenze dopo un lungo girovagare in prestito. Ancora da sgrezzare e da smaliziarsi il ventenne spezzino, decisamente più sicuro e a suo agio il ventiquattrenne valdarnese.

E poi Riccardo Sottil, titolare e in campo per 65′: buoni guizzi soprattutto nel primo tempo. Debutto anche per Aleksa Terzic, che ha alternato cose buone ad altre decisamente meno, mentre non si è visto in campo Gaetano Castrovilli, per il quale arriverà presto un’occasione.

