Tifosi viola: nasce una terza associazione

Nasce una terza associazione di tifosi della Fiorentina con propositi diversi dal solito, non solo tifo ma tanta fiorentinità

La Fiorentina torna a lottare per l'ingresso in Europa. Vincenzo Italiano ha ridato slancio alla squadra viola, da troppi anni nella parte destra della classifica, e i tifosi tornano ad esaltarsi dando spettacolo al Franchi, ma non solo. È nata infatti in questi giorni una nuova associazione di tifosi che si va ad affiancare agli storici ACCVC e ATF. Si chiama 'SOLO VIOLA' e gli intendimenti dei proponenti sono chiariti nel manifesto che vi proponiamo qui sotto.