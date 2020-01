Thereau, il suo agente incontra Pradè: “Nessuna novità”

“Nessuna novità” ha detto l’agente di Thereau, lasciando il centro sportivo della Fiorentina. Il manager del giocatore ha incontrato Daniele Pradè per parlare di possibili soluzioni per il futuro del suo assistito. Al momento però non si registrano situazione che piacciano al giocatore quindi per il momento resterà alla Fiorentina. Ricordiamo anche che il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno, l’interessa della società è di liberarlo subito per risparmiare sull’ingaggio.