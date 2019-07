Thereau a Milano: lascia il ritiro per incontrare Barone e Pradè

Cyril Thereau è sempre più un separato in casa per la Fiorentina, dopo che non è stato convocato per l’ICC, ma è stato lasciato a Moena insieme ai ragazzi agli ordini di Mister Bigica. Il ragazzo si è allenato sempre con professionalità a disposizione del mister, ma oggi ha lascito la sede del ritiro viola in Val di Fassa per raggiungere Daniele Pradè e Joe Barone a Milano. Il giocatore deve ancora decidere il suo futuro, e probabilmente l’incontro con la dirigenza sarà stato chiarificatore.