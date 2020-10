Mancano cinque giorni a Spezia-Fiorentina, e nonostante i numerosi giocatori assenti per gli impegni con le rispettive nazionali, i viola proseguono gli allenamenti al Centro Sportivo. Domenica i viola faranno visita alla formazione neopromossa in Serie A, e Iachini vuole preparare al meglio questa sfida già cruciale per la sua panchina.