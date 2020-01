Test atletici positivi, è l’ora di Cutrone: e in Coppa Italia c’è un precedente incoraggiante

E’ arrivata l’ora di Patrick Cutrone. Ieri l’attaccante ha svolto i classici test atletici dei nuovi arrivati, gli esiti sono positivi. Oggi in conferenza (ore 10.30, live su Violanews.com) sarà Iachini a spiegarlo. Cutrone ha voglia di giocare e tornare protagonista. Lo scorso anno, quando era al Milan, con una doppietta eliminò la Sampdoria in Coppa Italia. Sarebbe il massimo per lui ripetere quella serata. In società credono tutti su di lui, dall’allenatore ai vertici dirigenziali. E Cutrone spera anche di raggiungere la nazionale con i risultati in maglia viola. Lo scrive Il Corriere dello Sport.