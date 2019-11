A TMW Radio ha parlato il tecnico del Pordenone Attilio Tesser:

Castrovilli? Lo ho avuto a Cremona, ha qualità straordinarie. Sono molto felice per lui. Non avrei scommesso sul fatto che arrivasse a così alti livelli. Il salto di qualità, dopo 2 anni di formazione in B, lo si fa grazie alla mentalità. A Firenze ha senatori come Ribery che possono aiutarlo a crescere e a continuare così.