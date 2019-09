Tesser, ex allenatore di Castrovilli: “Ricorda Aquilani, spero possa fare bene come lui”

Attilio Tesser, ex allenatore di Castrovilli alla Cremonese oggi al Pordenone, ha parlato a Radio Bruno:

Gaetano ha tecnico e forza fisica, oggi nel calcio sono qualità necessarie per fare bene. Non mi stupisce che stia facendo così bene, ha le qualità per fare bene in Serie A. E’ un ragazzo che ha le motivazioni per arrivare, se avrà ancora voglia di crescere potrà fare tanta strada. Avere i campioni in squadra aiuta, lui si sta affermando ma non si deve fermare. Ha caratteristiche diverse, ma ricorda Aquilani che io ho avuto alla Triestina. Castrovilli è un giocatore che non ha paura di rischiare, a Cremona ha capito che il calcio dei professionisti ha meno fronzoli di quello giovanili. Ribadisco: la sua grande tecnica si abbina ad una grande forza fisica. Ha tutto per essere un centrocampista completo.