Terracciano: “Rinnovo? Mai valutato altre possibilità. Non mi sento un secondo, la barba di Dragowski…”

Al termine dell’allenamento odierno, il portiere Pietro Terracciano fresco di rinnovo a risposto alle curiosità dei tifosi viola sui social della Fiorentina:

Firenze? Sono felice di aver rinnovato e della fiducia della società. Mi son trovato bene fin dai primi giorni, non ho preso altre soluzioni in considerazione. La trattativa è durata poco. Idoli? Da ragazzino Buffon, poi seguivo Toldo con attenzione: la prima maglia che ho avuto da bambino è stata quella azzurra di Francesco. Partita del cuore? Quella con l’Inter dello scorso anno, ma anche l’esordio in Serie A da ragazzino. Ribery? E’ una spettacolo, si è capito appena è arrivato. È una persona molto positiva. Firenze? La zona che mi godo di più è Piazzale Michelangelo, ci vado con piacere. Dragowski e Brancolini? Abbiamo un ottimo rapporto. Barba di Drago? Secondo me finisce male (sorride ndr). Siamo un’ottima squadra, la classifica non è in linea con le nostre qualità ma siamo sulla strada giusta. Il miglior secondo? La definizione secondo non mi è mai piaciuto, quando mi alleno e vado in campo non penso alle gerarchie. So quanto valgo. Empoli? E’ rivale della Fiorentina, sono due realtà diverse. Sono stato bene anche lì, qui ho fatto un salto di qualità. Chiudere la carriera qui? Ho 30 anni, penso a far bene adesso e non guardiamo troppo avanti.