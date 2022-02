Terracciano, quando vede la Dea diventa super: ottimi i precedenti

Terracciano ha ottimi precedenti contro la squadra di Gasperini

Questa sera la Fiorentina andrà a sfidare l'Atalanta di Gasperini a Bergamo, sfida utile per raggiungere la semifinale di Coppa Italia. Data la squalifica di Dragowski, toccherà nuovamente a Terracciano difendere i pali viola. Come riportato dalla Nazione, i precedenti tra "San Pietro" e la Dea sono ottime. Gli incroci sono stati tre e sono arrivate tutte vittorie. La prima risale ai tempi del Catania di Montella, le altre due in maglia viola.