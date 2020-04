Terracciano: “Ottimo rapporto con Drago, rimarrei qui il più a lungo possibile”

Ecco alcune delle dichiarazioni di Pietro Terracciano ieri durante Casa Viola, in onda su Toscana TV:

Non vediamo l’ora di tornare in campo, ma attorno a noi ci sono ancora troppe persone che stanno soffrendo. La priorità è garantire la massima sicurezza di chi lavora intorno a noi. Accetteremo le decisioni sapendo che sarà fatto di tutto per tutelare la salute. Non è facile giocare a porte chiuse, il bello del calcio è anche la passione dei tifosi, ma è un sacrificio anche per dare un sorriso alle persone che stanno a casa, per portare felicità alle famiglie fiorentine”.

Dragowski? Ho un ottimo rapporto con Drago, c’è rispetto c’è stima. Si è creato subito un buon feeling, cerco di stargli vicino quando scende in campo e lo stesso ha fatto lui quando è capitato a me. Tra noi portieri siamo un ottimo gruppo, credo si veda anche in campo. Lo sanno tutti, sono molto legato a questa città e a questa maglia. Vorrei poter rimanere qui il più a lungo possibile, sia sul lato lavorativo che in quello familiare. Ci sentiamo a casa, Firenze è una città stupenda, le persone ci hanno accolto benissimo fin dal primo momento”.