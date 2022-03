Terracciano nel pre: “Vlahovic? Pensiamo a noi. Sarà una partita complicata”

Le parole di Terracciano nel prapartita di Fiorentina-Juventus

Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Juventus, Pietro Terracciano ha parlato dei temi relativi alla semifinale d'andata di Coppa Italia ai microfoni di Sport Mediaset: "Sarà una partita molto complicata, affrontiamo un avversario di indiscusso valore. Non dobbiamo ragionare solo su questa partita, ma sui 180 minuti. Ko in campionato? Tutto si azzera quando affronti gare così importanti, sappiamo chi affrontiamo e ci faremo trovare pronti". Vlahovic? "Dobbiamo pensare a noi, è un avversario e ci concentriamo su di lui come su tutto il resto della squadra".