Terracciano: “Allenamenti? Il prof ci fa violenza psicologica. La signora del piano di sotto mi sta maledicendo”

Il portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano, ha fatto una diretta Instagram con Alfredo Donnarumma, attaccante del Brescia, suo compagno di squadra all’Empoli:

Non è facile, ma c’è di peggio che stare in casa. Quando andavamo a scuola, che spettacolo se ci fosse stata la quarantena. Alcuni studenti sono contenti (ride, ndr). Saluiamo la città di Empoli.

Gli allenamenti? Ogni giorno il prof ci chiama, ci fa violenza psicologica. La signora del piano di sotto mi sta maledicendo visto che faccio ogni giorno balzi e squat. Mia moglie mi ha convinto a comprare il tapis roulant, faccio un po’ di corsa ed esercizi a corpo libero. Bisogna combattere la noia, ieri ho visto il film “L’immortale”, tanta roba.

Aneddoti? Ci vorrebbe Manuel Pasqual, è stato uno dei nostri bersagli ad Empoli. All’inizio Manuel non stava bene perché era infortunato. Gli dissi: ‘Capitano, non è che ti sei dimenticato le scarpe a Firenze?’. Soffriva il fatto di non poter giocare. Il suo sinistro è un cioccolatino. Calcisticamente e umanamente non si discute. Per essere capitano a Firenze serve spessore.