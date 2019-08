Terim: “Un’emozione rivedere Firenze. Chiesa? Gli auguro la carriera di Enrico”

Fatih Terim, presente a Firenze già dalla serata – ci resterà fino a domenica per la sfida alla Fiorentina – è stato intercettato da Radio Bruno:

Sono emozionato nel tornare a Firenze, per la prima volta rivedo la città fuori dal campo. Insieme a Firenze ci siamo divertiti, con i tifosi e la società, abbiamo giocato bene e ricordo sempre con affetto questo posto. Chiesa? Un giocatore di grande talento, l’ho seguito tante volte e una di persona anche se ricordo soprattutto Enrico Chiesa. Gli auguro di seguire le orme del padre. Roggi? Un mio grande amico, ci telefoniamo spesso e l’ho visto volentieri.

La Fiorentina? Non conosco Commisso, ma auguro tanta fortuna al club che per me è sempre importante. Faccio un grande in bocca al lupo per il campionato.